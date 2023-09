Riigi Kinnisvara asub juhtima Tarmo Leppoja

Riigi Kinnisvara nõukogu esimehe Kaido Padari sõnul oli valikuprotsess väga konkurentsitihe, kokku kandideeris 58 inimest. Otsus väga tugevate kandidaatide vahel langetati lõppvoorus. Juhi konkurssi aitas läbi viia personaliotsingufirma Tripod. „Tarmo puhul sai määravaks tema varasem kogemus riigisektoris, eriti just riigi tugiteenuste üles ehitamisel. Samuti tema mitmepoolne vaade, kuna ta on pidanud olema nii tellija kui täitja kingades,“ ütles Padar.

Riigi Kinnisvara uus juhatuse esimees Tarmo Leppoja: „Tänan nõukogu mulle osutatud usalduse eest! Riigi Kinnisvara juhtimine on äärmiselt vastutusrikas ülesanne, kuna just selle ettevõtte kanda on riigi kohalolu füüsiliselt katsutavaks muutmine paljudes Eestimaa paikades. Ootan uut väljakutset põnevusega ja loodan, et minu varasem kogemus muudab sisseelamise võimalikult sujuvaks.“