Sel õppeaastal avavad uksed viis uut riigigümnaasiumi ning Sillamäe ja Lüganuse valla koolid muutuvad riigikoolideks

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallase sõnul aitab koolipidamise ülevõtmine parandada kvaliteetse eestikeelse hariduse kättesaadavust ning tagada sujuvam eestikeelsele õppele üleminek. „Riigi roll on eelkõige gümnaasiumihariduse pakkumine, kuid Ida-Virumaa põhikoolide riigikoolide võrgustikku toomine aitab piirkonnas eestikeelsele õppele üle minna,“ sõnas minister.

Alates 1. septembrist on Sillamäe Eesti Põhikooli, Sillamäe Gümnaasiumi, Lüganuse Kooli, Kiviõli I Keskkooli ning Kiviõli Vene Kooli pidajaks Haridus- ja Teadusministeerium. Ülevõtmise leping sõlmiti omavalitsuste ja ministeeriumi vahel kevadel. Koolide ülevõtmise eesmärgiks on toetada Ida-Virumaa eestikeelsete koolide elujõudu ning vene õppekeelega koolide üleminekut eestikeelsele õppele. Ministeerium on juba varasemalt investeerinud teistesse Ida-Virumaa suurematesse keskustesse - Narva, Jõhvi ja Kohtla-Järvele.