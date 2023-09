Tartu Ülikoolis alustab õpinguid 4806 uut üliõpilast

„On rõõm tõdeda, et sel aastal oli huvi eestikeelsete õppekavade vastu suurem kui mullu. Eriti hea meel on selle üle, et õpetajakoolitusse võeti vastu 300 õppurit rohkem kui eelmisel aastal ning ka kandidaate oli 40% rohkem,“ kirjeldas eestikeelsete õppekavade edukust Tartu Ülikooli õppeprorektor Aune Valk.