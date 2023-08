Täna õhtul otsustati lõplikult Metsküla ja Virtsu koolide saatus. Lääneranna vallavolikogu esimees Armand Reinmaa ütles, et väikekoolide toetusmeedet reaalselt veel pole olemas ning haridusvõrku on vaja korrastada selleks, et Lihulasse koolimaja ehitada.