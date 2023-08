Metsküla kogukonna liikmed käisid volikogule tutvustamas kompromissettepanekut. Nad pakkusid, et lõpetavad omalt poolt kohtuvaidluse ja on nõus jätkama erakoolina, kuid palusid samas, et nad saaksid vallalt aasta jagu nn armuaega, et alustada erakoolina 2024/25 õppeaastast.