Stark Logistics tõenäoliselt tühistab Hallikult omandatud aktsiapositsiooni

Ettevõtte enamusosanik Martti Lemendik ütles ERR-ile, et kuna Hallik müüs aktsiad ettevõttele endale tagasi, muutusid need tresooraktsiateks ehk ettevõtte poolt tagasiostetud ning ajutiselt tema käes olevaiks liht- või eelisaktsiateks.

„Tresooraktsiate omamine on seadusega reguleeritud, mistõttu edasised sammud on sellega determineeritud. Suure tõenäosusega läheb see aktsiapositsioon tühistamisele,“ ütles Lemendik. Seda, kas tehingu vormistamisega on lõpule jõutud, ei soovinud Lemendik kommenteerida.

„Seoses tekkinud meediakajastusega mõistan, et minu äritegevus, osalus ja töö Stark Logisticsi ettevõttes, mis on teostanud transpordivedusid Eestist Venemaale meie kliendi AS Metaprint heaks, on tekitanud küsimusi, mis vastustest sõltumata mõjutavad minu abikaasa tööd,“ teatas Hallik eelmisel reedel. „Seetõttu leppisin täna (reedel - toim) teiste Stark Logisticsi aktsionäridega kokku, et müün viivitamatult kõik oma aktsiad tagasi ettevõttele Stark Logistics, taandun ka ettevõtte nõukogust, ütlen üles finantsjuhi töölepingu ja loobun mistahes rollist ning ülesannetest ja annan need üle teistele töötajatele.“