VIDEO | Kaja Kallas protesti taustal: mul on hea meel, et EKRE on puhkuselt tagasi

Mäletatavasti lahvatas eelmisel kolmapäeval skandaal, kui sai avalikuks, et Stark Logistics on Ukraina sõja ajal jätkanud tegevust, mis on seotud Venemaaga. Kallase abikaasa Arvo Halliku firmale Novaria Consult kuulus 24,8% firmast Stark Logistics. Tolle klient on omakorda Metaprint, kes tegutseb siiani ka Venemaal. Stark Logistics aitab logistika ja vedudega.

Teema on leidnud laia kajastust ka välismeedias. Kallas on Euroopa Ülemkogus agaralt seisnud Ukraina eest. Kui tõsiselt meid seal ja mujal areenil üldse võetakse? „Ma selles üldse ei kahtle, et seda, mida [oleme] teinud siiani, teeme ka edaspidi. Selles oleme väga usutavad,“ märkis ta. Kallas lisas, et on saanud toetavaid sõnumeid teistelt Euroopa Liidu peaministritelt. „Pea vastu, me vajame sind,“ olevat talle öeldud.