Õiguskantsler peaministri mitteilmumisest riigikogu komisjoni: arutletav küsimus peab olema vastava komisjoni pädevuses

Madise märkis, et kehtiva riigikogu kodu- ja töökorra seaduse kohaselt sõltuvad riigikogu komisjonide volitused komisjoni liigist. „Riigikogus on nelja liiki komisjone: alatised, eri-, uurimis- ja probleemkomisjonid. Kõige ulatuslikumad volitused on uurimiskomisjonidel – selle kutse peale on kohustatud ilmuma ka näiteks ärimehed ning tulemata jätmist on võimalik karistada rahatrahviga,“ vastas ta.