Norstati uuring: eelistatuim peaminister on Kallas, Reinsalu on Helmest populaarsem

Võrreldes varem läbi viidud sarnaste küsitlustega näitab Norstati värske küsitlus, et Urmas Reinsalu on tõusnud Martin helme ette kolmandale kohale. Esimesel ja teisel kohal on jätkuvalt Kaja Kallas ja Jüri Ratas, kuid viimane lahkub septembris Keskerakonna esimehe kohalt.

Jüri Ratas on kõige populaarsem muust rahvusest vastajate seas, kellest 36,1% eelistab näha teda peaministrina. Eesti rahvusest vastajate seas eelistab Jüri Ratast peaministriametis 16,5% vastajatest ning antud grupis edestab teda Urmas Reinsalu (18%). Urmas Reinsalu on kõige populaarsem Isamaa toetajate seas (64%)

Martin Helme populaarsus on kõrge meeste seas (20,4%) ning see on antud grupis võrdne Kaja Kallase populaarsusega (20,5%). Muust rahvusest vastajate seas on Martin Helme teisel kohal (15%) ning eestlaste seas neljandal kohal (14,3%). EKRE toetajatest eelistab teda näha peaministriametis 63,7%.