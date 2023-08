Torm põhjustab Kagu-Eestis elektrikatkestusi ja häirib teeolusid

Enim rikkelistest katkestustest mõjutatud kliente on Võrumaal - 3151, selgub Elektrilevi katkestuste kaardilt. Põlvamaal on 2746 klienti elektrita, Tartumaal 1914. Lisaks on Valgamaal ilma elektrita 1172 klienti. Mujal Eesti maakondades on selliseid katkestusi hetkel vähe.