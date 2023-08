FOTOD | Öösel möllanud torm põhjustas Kagu-Eestis elektrikatkestusi. Sünoptik: ööl võis tekkida mitu keeristormi

Kolmapäeval anti välja tormi ja äikesehoiatus, mis tegi koos trombidega kõige suuremat kahju Tartu-, Põlva-, Valga- ja Võrumaal. Äike, torm ja sellega kaasnenud trombid on murdnud palju puid ja oksi, mis on tekitanud hulgaliselt rikkeid Kagu-Eestis ja hetkel on elektrita ca 7500 klienti.