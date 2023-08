Presidendi 20. augusti vastuvõtt läks maksma 85 000 eurot. Osa arveid tasutakse ettevõtjate rahaga

Võrreldes kahe aasta taguse ajaga on riigipea taasiseseisvumispäeva vastuvõtt sootuks mastaapsem. Kõrgem on seetõttu ka hind, millest kolmandiku katavad sel korral ettevõtjad. Kantselei üleüldine rahaline seis on aga kõike muud kui roosiline.