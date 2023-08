VIDEO | Floridasse jõudis kolmanda astme orkaan Idalia

Rohkem kui 230 000 inimest on elektrita, kuna torm on langetanud elektriliine ning ujutanud üle tänavaid. Ranniku lähedal on osa maju kuni katuseni vee all ning teatud piirkondades võib torm tekitada kuni 4,9 meetri sügavusi üleujutusi. Sisemaal on tugevad tuuled hävitanud liiklusmärke.