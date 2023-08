Kärpeajastu kiuste. Kristina Kallas loodab, et õpetajate palka saab tuleval aastal märgatavalt tõsta

Valitsuskabinet alustas sel nädalal riigieelarve kõnelustega ja üheks märksõnaks on kärpimine. Kristina Kallas (Eesti 200) toonitab, et õpetajad oma sissetuleku pärast muretsema ei pea. Ta leiab, et ministeerium saab kokku hoida dubleerimise arvelt.