Politsei pidas kinni 43-aastase mehe, keda kahtlustatakse kokaiini vahendamises

Kuna aine kogus viitas, et see pakk ei olnud seal juhuslikult, jäi politsei piirkonda jälgima, et näha, kas keegi tuleb sellele järele. 26. augustil pidas politsei seal läheduses kinni 43-aastase mehe, keda nüüd kahtlustatakse kokaiini vahendamises. „Tegemist on Läti kodanikuga ning on alles selgitamisel, kas konfiskeeritud ligi 1 kg kokaiini oli mõeldud Eesti või Läti turule või mujale,“ lisas Aas.