Politsei otsib Tallinnas kadunud 13-aastast Elsalille

Politseile teadaolevalt võib tüdruk liikuda noorte seltskonnas Tallinna kesklinna piirkonnas. Elsalill on u 165cm pikk, saleda kehaehitusega. Juuksed on tal umbes õlgadeni ja just hiljuti punaseks värvitud. Tüdrukul on ka ninarõngas. Seljas võivad olla valged vanemad Nike tossud, hallid dressipüksid ja must dressipluus. Võib kanda musta vöökotti risti üle keha.