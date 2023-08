Järjekordne riigipööre Aafrikas. Gaboni armee teatas üle 50 aasta valitsenud poliitdünastia kukutamisest

Laupäeval olid 2,3 miljoni elanikuga riigis toimunud presidendivalimised, mille võitis ametisolev riigipea. Aastail 1967-2009 valitses riiki tema isa Omar Bongo. Riigis toimuvad regulaarselt valimised, ehkki opositsioon ja Euroopa Parlament kahtlevad nende aususes. Kesk-Aafrika kontekstis on tegu siiski suhteliselt vaba, rahuliku, jõuka ja kiirelt areneva majandusega riigiga, mille SKT elaniku kohta on Aafrika riikide seas 5. kohal.

Telepöördumises teatasid sõdurid, et valimistulemused on tühistatud ja kõik vabariigi institutsioonid saadetakse laiali. Samuti suletakse ajutiselt riigipiirid. Üks sõduritest kommenteeris, et režiim paistis silma vastutustundetu ja prognoosimatu riigivalitsemisega, mis ähvardas riiki kaosega. Sõdurite väitel toetavad neid kogu riigi relvajõud.