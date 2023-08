Päästeala töötajate ametiühing korraldab neljapäeval Stenbocki maja ees hoiatuspiketi

Päästjate, politseinike ja häirekeskuse töötajate ametiühingute peamisteks muredeks on siseturvalisuse asutuste eelarvete kärpimine ning palkade külmutamine. „Planeeritav eelarvekärbe seab ohtu inimeste turvalisuse, siseturvalisus ei ole see koht, kus praeguses julgeolekuolukorras kärpida. Plaani teostumisel kaob Eestist vähemalt kolm komandot ning siseturvalisuse töötajate palgad ei tõuse – see ei ole kohane,“ sõnas Eesti Päästeala Töötajate Ametiühingute (EPTAÜ) peausaldusisik Kalle Koop.

Ukrainas toimuv sõda on näidanud päästevaldkonna ja kogu siseturvalisuse kriitilist tähtsust. Riigikaitseliste ülesannete täitmiseks ja kriisivalmiduse tõstmiseks vajab siseturvalisus püsirahastust. „Siseturvalisuse rahastuse probleemid tuleb lahendada viivitamatult, et Eesti laiapindse riigikaitse strateegia - ja peatselt valmiv elanikkonnakaitse plaan – oleksid reaalsed tegevuskavad, mitte ei jääks sahtlidokumentideks. See on poliitikute vastutus ning tuletame seda piketiga valitsuse liikmetele meelde,“ lisas Koop.