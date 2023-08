Erakondade reitingud: Kaja Kallase skandaal erakondade toetusprotsente mõjutanud pole

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös küsitletakse iga nädal inimeste erakondlikku eelistust. Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 24,9%, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 23,6% ja Keskerakonda 17,9% valimisõiguslikest kodanikest.

Viimase nädalaga erakondade toetusprotsendid märkimisväärselt ei muutunud. Reformierakonna neli nädalat kestnud langus on hetkel peatunud ning peaministripartei edu EKRE ees on 1,3 protsendipunkti. Teisel kohal olev EKRE edestab kolmandal kohal olevat Keskerakonda 4,4 protsendipunktiga.