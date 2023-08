Päev liikluses: neli liiklusõnnetust jalgratturitega

Harju maakonnas suletakse õhtul kell 23 teeremondi tõttu Aruküla–Kostivere maanteel asuv Aruküla raudteeülesõit (km 2). Ümbersõit on korraldatud Lagedi–Saha kaudu. Ülesõit avatakse liiklusele neljapäeva hommikul kell 6.

Põlva maakonnas suletakse liiklusele Ahja – Vastse-Kuuste maantee Ahja mõisa lähistel (km 1) vee- ja kanalisatsioonitrassi ehituse tõttu. Ümbersõit on korraldatud Vastse-Kuuste kaudu. Töid tehakse kuni oktoobri lõpuni.

Ida-Viru maakonnas Sämi–Sonda–Kiviõli maanteel on ühe päeva jooksul liiklusele suletud Sonda ringristmik (km 14) teetööde tõttu. Ümbersõit on korraldatud Uljaste tee ja Lembitu tänava kaudu. Operatiivsõidukitele on läbipääs tagatud.