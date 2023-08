Droonirünnak tabas Pihkva lennujaama, mis on Eestist vaid 32 km kaugusel. Kaks lennukit süttisid

„Kaitseministeerium tõrjub droonirünnakut Pihkva lennujaama vastu,“ ütles Pihkva oblasti kuberner Mihhail Vedernikov sündmuste kestel Telegramis. Ta laadis üles video, millel on näha suurt tulekahju, samas oli kuulda ka plahvatust. Vedernikov, kes ütles, et viibis rünnaku sündmuskohal, lisas: „Esialgsetel andmetel ohvreid ei ole.“

Ukraina ei ole öelnud, et oleks viimases rünnakus osalenud, kuid kommenteerib harva rünnakuid Venemaa vastu. Viimastel nädalatel on riik arvatavasti suurendanud lõhkekehadega droonide kasutamist Venemaa-siseste sihtmärkide ründamiseks.

Venemaa uudisteagentuuri Tass esialgne raport, mis tsiteeris päästeteenistusi, ütles, et neli Iljušin 76 (Il-76) lennukit said kahjustusi, kusjuures kaks neist on „põlema läinud“. Hiljem kinnitas uudisteagentuur Ria, et kaks Il-76 lennukit olid süttinud.

Kuigi Ukraina ei ole öelnud, et on nende konkreetsete droonirünnakute taga, on president Volodõmõr Zelenski varem öelnud, et rünnakud Venemaa territooriumile on „vältimatu, loomulik ja täiesti õiglane protsess“, kuna sõda Venemaaga jätkub.