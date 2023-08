Tanel Kiik: usalduskriisi lahendamiseks tuleb moodustada riigikogu uurimiskomisjon

Kiik sõnas, et peaminister Kaja Kallase ja Venemaal äri ajavate ettevõtjate tõrjuv ning üleolev suhtumine riigikogu erikomisjonide töösse on viinud olukorda, kus kõigi asjaolude välja selgitamiseks ei ole riigikogul muud lahendust, kui moodustada ametlik uurimiskomisjon.

Kiik saatis vastava pöördumise ka riigikogu juhatusele ja fraktsioonide esimeestele, lisades, et peab vajalikuks ka riigikogu vanematekogu kokku kutsumist, et ühiselt arutada, kuidas poliitilist olukorda lahendada ning mil viisil tagada parlamendi komisjonide töövõime.

„Eesti on juba teist nädalat tõsises usaldus- ja valitsuskriisis peaministri abikaasa osalusega ettevõtte äritegevuse tõttu Venemaal. Avalikkuse reaktsioon ja erinevad arvamusuuringud näitavad üheselt, et Eesti rahvas ootab peaministrilt märksa põhjalikumaid selgitusi ning poliitilise vastutuse võtmist. Paraku on nii peaminister kui Venemaal äri ajavad ettevõtjad seni keeldunud isegi riigikogu erikomisjonide ette tulemisest, mis on usalduskriisi veelgi süvendanud,“ rääkis Kiik.