VIDEO | Reinsalu: Reformierakonna esindajad soovivad peaministri skandaali sisulist käsitlemist vältida, see on rongi ees jooksmine

Istungil osalenud Erkki Keldo (RE) ja Valdo Randpere (RE) süüdistasid Reinsalu erapoolik olemises ning selles, et kogu koosolek oli teesklus enese, Mart Helme ja nende erakondade upitamiseks ning lausa seadusevastane.

Reinsalu kriitikaga ei nõustunud. „Korruptsioonikomisjon hindab korruptsiooniriske konkreetsetel ametiisikutel, eelarve kontrolli komisjon hindab avalikel istungitel avaliku võimu tegevuse usaldusväärsust, seaduslikkust, mõistlikkust ja enesest mõistetavalt see kriitika oli selline, et tõkestada selle komisjoni sisulist käivitamist, mida ma suutsin ületada,“ sõnas ta.

Poliitik sõnas, et ta nõustub presidendiga, kes eile ütles, et peaministril on kohustus vastata ka ebameeldivatele küsimustele. „Praegu tuleb nentida, et peaminister ja kaks ettevõtjat, omavahel koordineerides või mitte, teatasid, et nad tänasele istungile kohale tulla ei saa. Peaminister nentis, et talle ei sobi aeg ning nentis seda, et talle jääb mõistetamatuks antud teema, mis on siis sõjaaegne tegevus Venemaal, ma pean tunnistama mis mind isiklikult üllatab,“ ütles ta.

Ka Reinsalu nõustus, et tänane istung ebaõnnestus. “Reformierakonna esindajad soovivad selle teema sisulist käsitlemist vältida või alla suruda, ma arvan see on rongi ees jooksmine, need küsimused on õhus ja nad hakkavad saama vastuseid,“ lubas Reinsalu.

Ta rääkis, et istungil kuulasid nad ka maksu- ja tolliameti esindajat, kes ainukesena kutsututest kohale tuli ja Reinsalu jaoks oli oluline informatsioon see, et Euroopa Liidu sanktsioonid peaksid olema eesmärgipärasemad. „Pragu meil on tõesti olukord selles, et tooraine on sanktsioneeritud, lõpptoode on sanktsioneeritud, aga n-ö poolfabrikaat, seda on võimalik ka sanktsioonidest lõpptootele vaatamata Venemaale vedada, tehas ju praegu töötab,“ sõnas Reinsalu. Ta lisas, et see on tõsine küsimus, et kas sanktsioone tuleks muuta eesmärgipärasemaks.

