Trammiliin nr 6 ei kao kuskile, ent on paar küsimärki. Kus hakkab paiknema lõpp-peatus?

Hetkel ongi liin nr 6 Tallinna peale ainus trammiliin. Põhjuseks ulatuslikud teetööd. Olukord muutub 1. septembrist, mil hakkavad taas sõitma liinid nr 2 ja nr 4. Liinid nr 1 ja nr 3 on taas töös alates 1. oktoobrist.

On teada, et viimati mainitud tärminini saab sõita ka trammidega nr 6. Abilinnapea Vladimir Svet sõnab aga kindlalt, et linnal on kavas Pärnu maantee ja Kopli tänava vahelise trammiliiklusega jätkata ka siis, kui ülejäänud trammiliiklus sügisel taastub.

„Praegu on ajutine trammiliin nr 6 näidanud, et nõudlus Koplit ja Pärnu maanteed ühendava trammiliini järele on olemas. Kas me räägime lõpp-peatusest Vana-Lõuna depoo juures või Tondil - selle üle käivad veel arutelud,“ märgib ta.

„Samuti pole veel lõplikult paigas, kas liin võiks kanda numbrit 5 või 6 (või tekib mõni muu alternatiiv).“ Trammiliin nr 5 on paarikümne aasta eest Tallinnas kasutusel olnud. Need trammid liikusid marsruudil Kopli – Vana-Lõuna 2000. aasta oktoobrist jaanuarini 2004.

Svet nendib, et kõige suuremaks kitsaskohaks on Tondi lõpp-peatuse võime tramme vastu võtta. „Lisaks trammidele 3 ja 4 on sinna raske ruumi leida, seega peame kaaluma, kuidas meie trammivõrgustik hakkab tervikuna välja nägema pärast Vanasadama trammi rajamist ja Tondi ülesõidu eritasandilise ristmiku ehitust,“ arutleb ta. „Tondi lõpp-peatuse vastuvõtuvõime suurendamiseks on häid alternatiive vähe, kuna seal pole selleks piisavalt ruumi.“