Eesti luteri kiriku skandaal sai lahenduse. Jaan Tammsalu jääb koguduseta

Kirikuvalitsus otsustas täna, et Jaani koguduses Tammsalu jätkata ei saa. „Ma olen Tallinna Jaani koguduse õpetaja kohalt vabastatud alates tänasest päevast ja see tähendab, et 19 aastat on siin lõpetatud. Vaimuliku ametiga jätkamine on võimalik, aga selleks seati mulle veel mõned tingimused ja eks ma siis püüan neid tingimusi täita,“ ütles Tammsalu.