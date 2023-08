Depressioon kui tuldpurskav Vesuuv

Nii on ka inimesega, kes depressiooni küüsi satub – kõik, mis enne oli kuidagi näiline või inimeses vildakas, on pärast depressiooni kas lahkunud olematusse või saanud puhtamaks, ehedamaks. Mina olen tänulik. Väga tänulik. See andis mulle võimaluse iseendaga taas tuttavaks saada ja minu meelest kohtuda täiesti uue minuga – minus oli nii palju avastamata radu, mida ma ei teadnudki, et seal on, või siis teadsin, aga püüdsin neid peita, varjata, hävitada, sest need ei mahtunud ühiskonna või teiste inimeste seatud raamidesse.

See, et ma emotsionaalselt lõpuks kokku kukkusin (või õigemini lasin endal kukkuda, sest kes teab, kaua see „mühlhausen“ veel edasi oleks läinud, enne kui krahh oleks saabunud), ei püüdnud enam püsti püsida, oli hea, sest lõpuks ometi näitas see mulle mind. Tõelist, mitte seda, kes ma tahtsin enda jaoks olla, mitte seda, kes ma tahtsin teiste jaoks olla või näida, vaid mind – tõelist, päris mind kõiges mu ilus ja inetuses. Näitas ka seda, et ma olin tegelikult ainult vrakk. Tead … kui Vesuuv purskab ja tundub nagu viimnepäev on käes, siis kõik, mis oli habras ja kergelt süttiv, põleb ära ja see, mis sealt tuha alt lõpuks välja kraabitakse, on kõik, mis on olnud tugev, vastupidav ja algupärane.

Depressioon on nagu mingi muda, kiht, mis tuleb elule peale ja sina oled justnagu Pompei selle all, keda siis arstid ja ravimid ning ka sa ise pead arheoloogina sealt alt välja kaevama hakkama, puhastades igat pisidetaili hoolikalt pintsliga, nummerdades, karpi või vitriini taha sättides, sõltuvalt asjast, suurusest, olulisusest. Puhastamise vahepeal tuleb peale puhuda, tolmu lendab, siis jälle selgineb, siis saab uuesti puhastamist alustada. Mina tundsin end ka nii. Tegelikult ammu juba. Mina olin ka see Pompei, iidne linn, kellest mul endal olid vaid mälestused alles.

Paraku välisel motivatsioonil püsivadki asjad vaid ajutiselt. Motivatsioon peab tulema seestpoolt. Parim motivatsioon on see, kui sa tahad midagi teha lihtsalt selle pärast, et see meeldib, mitte selle pärast, et siis saad parema ametikoha, rohkem raha, ilusama keha vms. Siis motivatsioon püsib ja toodab end ise juurdegi, ilma et sina peaksid selleks väga palju eraldi pingutama.

Ma olin väsinud laisk olemast. Sellest teadmisest või arvamisest oli kujunemas osa minu minapildist. Ma mõtlesin endast juba kui ühest saamatust kujust, kes lihtsalt ei suuda elada, ei oska elada, on kohusetundetu ja üks aina vinguv ning virisev tomp. Mu söömisharjumused olid pehmelt öeldes … olematud. Mitte selles mõttes, et ma söönuks rämpsu. Ei, kui ma üldse sõin, siis tervislikku toitu. Probleem oli, et ma ei söönudki. Mitte näljutamise või kaalu pärast, vaid selle pärast, et mul puudus isu, puudus näljatunne, mis võib olla üks tüüpilisi depressiooni sümptomeid. Muidugi, osal on vastupidi ja hakkavad just siis rohkem sööma.

Ma olin nii harjunud elama džungliseaduse järgi, kus vaid tugevam jääb ellu ja kui sa kasvõi natukenegi näitad oma nõrkusi, süüakse sind ära. Olin harjunud sellega, et minu taluvuspiir ja valulävi on teistsugused kui teistel inimestel, olin harjunud sellega, et saan kõigega hakkama, tulen kõigest läbi. Praegu mõeldes on need ju meeletult positiivsed omadused, head teadmised, millele enesekindlust ja julgust ehitada. Aga läbi katkise hinge prisma on see kõik oi-oi kui surmav.

Praegu tagasi vaadates saan aru, et kasvamisprotsess jõudis ilmselt nii kaugele, et oli aeg arstile minna – armastus minus minu enese vastu sai nii suureks, et julgesin abi otsima minna, tunnistada oma nõrkust, mis tegelikult on ju … tugevus.

Depressioonis olles kaob rõõm ära. Meie aju lihtsalt ei tooda selleks õiges koguses dopamiini ega serotoniini. See on ajukeemia häire ja ei ole kuidagi sinu süü, et sa ei taha või ei jaksa midagi teha. Siin pole laisk olemisega mingit tegemist. Nii saame öelda, et depressioon on vägagi füüsiline haigus, üsna sarnane diabeediga, kus kõhunääre ei tooda normaalselt insuliini.

Enese taasleidmiseks läheb aega, sellega tuleb arvestada ja anda endale andeks, et kohe kõik ei muutu ja aeg-ajalt tekivad tagasilangused. See käib tervenemise juurde. Tervenemine ei ole lineaarse joonega protsess, vaid pigem kui mägimaastik, mõnel ka kui börsigraafik. Põhjuseks on see, et aju õpetamiseks iseseisvalt vajalikke hormoone tootma kulub ligi kaks aastat, mistõttu ongi depressiooni ja ka läbipõlemise ravi nii pikk.

On tähtis arvestada oma keha vajadustega, sellega, kui palju sa just täna suudad – iga päev on erinev. Vaja on aktsepteerida end täpselt nii võimeka või mittevõimekana, kui sa parasjagu oled, ja lubada endal puhata siis, kui on parasjagu madal hetk. Ja kui mõnel päeval on kõik, mida jaksad, korraks voodist välja tulemine või pesema minek, siis sel päeval on suur saavutus seegi ja on põhjust end kiita!