Kutsutud oli ka Kallas, ent ta ei saanud osa võtta, kuna oli teel Paldiski lõunasadamasse, kus toimus uue kai nurgakivi paigaldamine. Kallas selgitas Delfile, et üritus lepiti kokku enam kui pool aastat tagasi. Peaminister ütles, et kai valmimine on meie julgeoleku vaates ülioluline. Ta lisas, et kohtus üritusel ka välisinvestoritega. „Olukorras, kus meie majandus hetkel jahtub, on sellised investeeringud üliolulised.“