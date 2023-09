Kuidas kujuneb rahatarkus?

Tasuta spinnid või kasiino boonused siin eriti ei aita, vaid need liigituvad pigem meelelahutuse valdkonda. Muidugi võib juhtuda, et võidud tulevadki järjestikku, kuid internetikasiinod on üles ehitatud siiski nii, et majal on alati väike eelis.

Rahatarkus ei avaldu ainult oskuses raha paigutada nii, et see kasvama hakkaks. Keskmise inimese jaoks on pigem oluline, kuidas suudetakse ära kasutada oma nii-öelda inimfaktor ehk võime teha tööd ja selle eest kompensatsiooni saada. Eriti kehtib see noorte puhul, kellel veel palju eluaastaid ees ning seega võimalus oma vaimne ja füüsiline energia headel tingimustel raha vastu vahetada.

Öeldakse ju ikka, et õnn ei peitu rahas, kuid hoopis hull on lugu, kui mammonat pole mitte kübetki. Kahjuks puudulik haridus ning pidev surve aina tarbida ja tarbida tingivad selle, et finantskirjaoskuse kujunemine kipub olema väga vaevaline kõigis vanusegruppides.

Kui tuua siia paralleel kasiinomängudega, tuleb esile sama trend. Raha peale panustamine on üsnagi ebakindel tegevus, sest kunagi ei tea, millal võit tuleb ja kas tuleb. Mehed on riskialtimad ja seega on ka netikasiino mängijate hulgas mehi märgatavalt enam.

Mis puutub veel nimetatud uuringu tulemustesse, oli huvitav, et naissugupoole esindajad vastasid sagedamini küsimustele „ei tea“. Samas kui mehed kippusid on teadmiste nappust mitte tunnistama ja andsid enam valesid vastuseid, selmet öelda, et teemat ei vallata.

Hiljuti tehti maailmas ainulaadne uuring, millest selgus, et kõigest ⅓ maailma rahvastikust on rahatargad. Muidugi ei küsitletud kõiki maailma inimesi, kuid sellegipoolest oli tegemist esimese ja seni ainukese nii mastaapse uuringuga.

Investeerimine või mängimine kasiinos?

Kui säästmisega hakkavad asjad juba korda saama, tekib küsimus, kas ehk on võimalik vabu vahendeid paigutada ka kuhugi varadesse nii, et aja jooksul võiks nende väärtus suureneda. See on hea lähtepunkt, sest kinnisvara ja aktsiate hinnad kipuvad ajas ikka ülespoole liikuma. Seda just eriti pikemate perioodide jooksul.

Samas kui kasiinos mängimist võiks pidada pigem meelelahutuseks. Jah, on teada, et ausates kasiinodes ja mängudes panuseid tehes saab pikema perioodi peale tagasi umbes 85–90% mängu pandud panuste väärtusest.

Konks on aga selles, et kuna võidud jaotuvad nii ebaühtlaselt, siis keskmise mängija jaoks on väga keeruline eelarvestada ja mängu juhtida nii, et päriselt ka plussi jääda.

Aktsiate puhul on asi natuke kindlam, sest pikema ajahorisondi puhul on laiapõhjalised indeksfondid peaaegu et riskivaba valik.

Psühholoogiline faktor

Väidetakse, et inimese aju on arenenud nii, et see ei sobi investeerimiseks absoluutselt. Siin on oma tõetera sees. Ikka ja jälle kuuleb tegelastest, kes ajavad taga suuri tootlusnumbreid.

Tegelikult pole siin midagi imestada, sest meie aju ongi kujunenud selliseks, et mingi ebamäärase tulevikukasu asemel eelistame kohest tasu. Rahatarkuse seisukohast ei ole see hea lähenemine, seega peame alati võitlema kiusatusega saada kõike ja kohe.

Eriti hull on lugu siis, kui alguses läheb veel väga hästi. Oletame, et oled sattunud investeerima pullituru ajal ja tootlusnumbrid ekraanil aina kasvavad. Või siis teed oma esimesed katsetused netikasiino portaalis ja võidad jackpot'i.

On inimlik hakata sellistel puhkudel arvama, et raha teha ongi niisama lihtne või siis et oled kuidagi eriline. Püüa siis hiljem sellest tundest lahti saada.

Reklaam

Kuna reeglid hasartmängu reklaamile on üsna karmid, portreteeritaksegi raha peale panuste tegemist kui võimalust sõprade seltsis kvaliteetselt aega viita.