Aigar Vaigu: koolitusel omandatud teadmisi peaks saama kohe kasutada

„Umbes aasta tagasi Metroserdis läksin meie temperatuurivaldkonna spetsialisti juurde õpipoisiks, et aru saada, kuidas nemad oma tööd teevad. Õppisin selle ala kohta väga-väga palju juurde,“ meenutas mees. Tema eesmärk oli lihtsalt mõista, kuidas see protsess käib.

Ta ise peab end küllalt rumalaks inimeseks. See on üks põhjusi, miks täiendõpe on hea – isegi päev-paar kestva kursuse lõpuks on inimene ikka terake targem. Aastas koguneb teaduse edendajal selliseid pisikesi, igapäevatööga seotud koolitusi kahe nädala jagu. „Kas mul on vaja paremaks läbirääkijaks saada, paremaks finantsjuhiks saada, paremaks juhiks üleüldse saada või mõista oma ettevõttes toimuvaid protsesse,“ kirjeldas Vaigu koolituste võtmise põhjuseid.

Praegu on tema tähelepanu all digitaliseerimine. Kümne aasta pärast on tööturg sootuks teist nägu. „Mida ma saan öelda? Harige ennast tehisintellekti osas ja puhtalt juba selle pärast, et ei tekiks seda paanikat ühel hommikul ärgates, et ma olen tööta, ma olen vananenud, sest maailm liigub nii kiiresti eest ära,“ soovitas füüsik. Samamoodi on vaja arendada ka sotsiaalseid oskusi ja mõnda asja tasub õppida ainuüksi uute seoste loomiseks.