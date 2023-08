ISW: Venemaa on jalaväe vähesuse tõttu pealetungiks võimetu, seda näitab ka Pihkva dessantdiviisi kasutamine

Värskes raportis märgitakse, et Vene armee juhtkond jätkab elitaarsete dessantüksuste saatmist Ukraina vastupealetungi alla sattunud positsioonide kaitsele. Nii näitab pühapäeval avaldatud videomaterjal, et Pihkva dessantdiviisi üksuseid on saadetud arvatavasti põhja poolt Kreminna alt appi lõunarindel Robotõne all võitlevatele üksustele.