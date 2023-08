Erikomisjonide istungile keeldub minemast ka Metaprinti juht Martti Lemendik

Riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees Urmas Reinsalu (Isamaa) rääkis, et komisjon sai kirja kella 18.15 paiku. „Seal ta ütles, et ei pea võimalikuks ikkagi osaleda.“ Reinsalu meelest pole ettevõtjate Lemendiku ja Kraagi hoiak ja käitumine antud olukorras kohane. „Tegemist on suures mahus Venemaa äriga, sanktsioonikaubaga,“ märkis ta. „Ei ole nähtud eetilisi probleeme. Elementaarne oleks riigi kodanike rahvaesinduse ette tulla ja aru anda.“

Kaja Kallas sõnas veidi enne kella 13 Delfile, et temagi istungil ei osale. „Homne päevakava on täiesti täis,“ rõhutas ta. Kallas toonitas sedagi, et päevakava poleks saanud mitte kuidagi ümber teha. „[See on olnud] väga pikalt paika pandud ja seotud Eesti majanduse arendamisega.“