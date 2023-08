Macroni sõnul jääb Prantsusmaa suursaadik Nigerisse vaatamata hunta survele riigist lahkuda

„Ma arvan, et meie poliitika on õige. See põhineb president Bazoumi julgusel ja meie kohapealse suursaadiku kohustustel, kes jääb vaatamata kogu survele, hoolimata kõigist ebaseaduslike võimude deklaratsioonidest sinna,“ ütles Macron.

Peamine Lääne-Aafrika blokk ECOWAS on püüdnud Nigeri riigipöörde juhtidega läbi rääkida. Blokk on öelnud, et kui diplomaatilised jõupingutused ebaõnnestuvad, on nad valmis kasutusele võtma põhiseadusliku korra taastamiseks vägesid.