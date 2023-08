Liibüa peaminister vallandas Iisraeli kolleegiga kohtunud välisministri

Mangoush ütles, et tema kohtumine Iisraeli välisministri Eli Coheniga Roomas oli planeerimata ja mitteametlik. Üks Iisraeli ametnik ütles aga Reutersile, et kohtumine kestis kaks tundi ning seda tunnustasid Liibüa kõrgeimad võimud.

Vaidlus kohtumise üle on tekitanud Liibüas sisepoliitilise kriisi ajal, mil peaminister Abdulhamid al-Dbeibahi ajutise valitsuse tulevik on küsimärgi all.