VIDEO | Lauri Hussar optimistlikult: julgen küll öelda, et valitsuse tervis ei ole halb

Loomulikult oli nii skandaalist kui konkreetsemalt komisjonide istungist juttu ka suletud uste taga ehk koalitsiooninõukogu koosolekul. Hussar sõnas, et Kallas on korduvalt öelnud, et ei põikle vastuste andmisest kõrvale. Peaminister sõnas valitsuspartneritele, et teeb seda ka komisjoni kui sellise ees, aga siis, kui teemat puudutab „vastav riigikogu komisjon“. Antud asjas leidis Kallas, et riigieelarve kontrolli erikomisjon asjasse ei puutu.