VIDEO | Urmas Reinsalu komisjonisaaga taustal: mulle tundub, et peaminister on kaotanud reaalsustaju

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees Urmas Reinsalu (Isamaa) kuulis meedia vahendusel, et Kaja Kallas ei tulegi homme avalikule istungile rääkima oma abikaasa Venemaaga seotud äri tagamaadest. Reinsalu viitas, et Kallas ei taju, et Eesti ühiskonna jaoks on see teema kõige kesksem ja et vastuseid oodatakse just tema käest.