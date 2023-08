Vladimir Putin avaldas Jevgeni Prigožini perele kaastunnet

Vladimir Putin saatis Wagneri grupeeringu juhi Jevgeni Prigožini omastele kaastundeavalduse, teatas Kreml. Kreml lisas, et ei tea, millal toimuvad sõjapealiku matused ja kas Venemaa president nendel osaleb.

„Niipea, kui otsus tehakse, tehakse see avalikkusele teatavaks. Sellised otsused tehakse alati koos lähedastega,“ lisas Peskov.

Mitmed Wagneri liikmed ütlesid esmaspäeval The Guardianile, et nad ei tea, millal ja kus Prigožini matused peetakse.

„Meile pole midagi öeldud. Loodan, et ta saab hüvastijätu, mida ta väärib,“ ütles üks anonüümseks jääda soovinud Wagneri sõdur, kes võitles rühmitusega Ukrainas.

Üks Prigožiniga seotud Telegrami konto viitas, et sõjapealiku matused võivad toimuda teisipäeval Lõuna-Venemaal Krasnodari piirkonnas Wagneri võitlejate kalmistul.

Teised on oletanud, et matused korraldatakse Prigožini kodulinnas Peterburis. Peterburi väljaanne Fontanka teatas, et Prigožini matmispaigaks võib saada linna Bogoslovski või Serofimovi kalmistu.