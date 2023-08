Ta ütles, et peaministri ajakava on päris tihe, seega homne päevakava oli täis. „Aga jällegi – riigieelarve kontrolli komisjon ei puutu sellesse asjasse absoluutselt. Olen öelnud, et olen valmis asjaomaste komisjonide küsimustele vastama. Näiteks avalike huvide deklaratsioon, kui selles osas on küsimusi – seda menetleb vastav komisjon. Aga kõik komisjonid peaks tegema sellega, milleks need komisjonid ellu kutsutud on,“ põhjendas Kallas oma otsust.