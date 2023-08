VIDEO | Kaht Lõuna-Eesti liiklushuligaani karistati aresti ja juhtimisõiguse ära võtmisega

Muuhulgas tuvastas politsei liiklusjärelevalve käigus Tartumaal Ilmatsalu alevikus ühe ebaseadusliku kiirendusvõistluse korraldaja, kes andis kohapeal sõidukitele stardimärguandeid. Politseinikud selgitasid mehele, et kooskõlastamata ja mitteametlik kiirendusvõistlus on ebaseaduslik ning ohtlik. Lisaks noomitusele määrati korraldajale ka rahatrahv.

Tartu patrullitalituse juhi Argo Arukase sõnul on murettekitav, et ühel ja samal päeval tabati Tartu politseijaoskonna tööpiirkonnas kaks nõnda ohtlikku liiklusrikkujat, kiirendusvõistluse korraldaja ja mitmeid teisi kiiruseületajaid. „Traagilisi tagajärgi sellel korral õnneks ei juhtunud. Jääb vaid loota, et määratud karistused mõjuvad ja tulevikus ollakse liikluses pigem eeskujulikud,“ lisas Arukase.