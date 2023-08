Stark Logistics ei osale teisipäevasel riigikogu erikomisjoni istungil: me pole seadusi rikkunud

„Nagu oleme avalikkuses selgitanud, siis meil ei ole Venemaal pärast sõja algust ühtegi klienti. Meil on vaid üks klient, Eesti tuntumaid ja tublimaid tööstusettevõtteid AS Metaprint, kelle jaoks oleme teostanud muu hulgas ka Venemaa vedusid. Oleme seda teinud ettevõtja palvel, kelle sooviks on lõpetada oma sealne äri viisil, et saaksid täidetud kõik varem sõlmitud kliendilepingud,“ kirjutas Kraag.

Kraagi sõnul on kliendi taotlusi kinnitanud statistika ning sõja algusest on veod vähenenud 70 protsenti. „Lootsime koos kliendiga, et tal õnnestub oma äri Venemaal sel viisil lõpetada lähikuudel ning sellega ka meie viimased 30% vedude mahust vene suunal,“ märkis ta.

„Starkil on kliente kokku üle kahe tuhande. Nagu oleme oma aruannetes läbipaistvalt teada andnud, siis 40% meie käibest on olnud seotud ettevõtjatega nagu Metaprint. Enamus meie ärist ja tulust ei ole seotud Metaprindiga. Sealjuures, Venemaa veod moodustasid 2022. aastal aga vaid ca. 10% meie käibest (mitte tulust) ning sellel aastal on moodustanud veel vähem, ca. 5,5%. Ülejäänud Starki äritegevus on seotud Eesti-sisese, Baltikumi, Skandinaavia ja Lääne-Euroopa klientide logistika ja tarnetega,“ lisas Kraag.

„Eesti riik on väljastanud sel aastal veolube Venemaa suunal 309 ettevõttele, kes seaduslikult vedusid ning veetavaid kaupe ning vastaspooli deklareerides seda tööd on teinud. Mittesanktsioneeritud kaupade vedu sellisel viisil on seaduspärane – sealjuures võib arvata, et nii aidatakse ka paljusid neid Eesti ettevõtteid, kes pole siiani saanud Venemaalt lahkuda – sest ei lasta, varade müügiks ei anta lube või takistatakse lahkumist muude administratiivmeetmetega, represseeritakse töötajaid või ohustatakse lausa ettevõtjaid ja nende peresid,“ märkis Kraag.

Kraagi sõnul on tänaseks kinnitanud kõik pädevad asutused, et Stark Logistics AS ei ole vedanud sanktsioneeritud kaupu või rikkunud sellega seoses mingeid seadusi.