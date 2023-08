Peaminister homme riigikokku aru andma ei lähe. Kallas: mu päevakava oli täis ning see komisjon ei puutu asjasse

„Peaministri ajakava on esiteks päris tihe, erinevalt mõnest teisest,“ rääkis Kallas veidi enne kella 13 Delfile, olles just jõudnud riigikogu hoonesse. Ta osaleb parajasti koalitsiooninõukogu istungil. „Homne päevakava on täiesti täis,“ rõhutas ta. Samas viitas Kallas sellelegi, et tema meelest ei puutu riigieelarve kontrolli erikomisjon kuidagi antud teemasse. Ta ütles, et kõik komisjonid peaks tegelema sellega, milleks nad on ellu kutsutud.