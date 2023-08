Meduza teatel lõppes Putinile vastaskandidaatide valimine. Põhieesmärk on vältida noori ja energilisi mehi

Võitja on mõistagi juba teada, ent ka Vladimir Putini vastaskandidaatide valikul ei taheta saata valesid signaale. Seetõttu oli üks peamiseid valikukriteeriume vanus ning ühtegi alla 50-aastast kandidaati seekord ei registreerita. Kremli allikate selgitusel võiks teistsuguste kandidaatide ilmumine rahvale meenutada, et 70-aastane Putin ei ole enam see nooruslik mees, kes 1999. aastal kindla käega võimutüüri üle võttis.