Miks meie ühiskonnas on liiga vähe täiskasvanud inimesi?

Kui me siia ilma sünnime, siis esimene asi, mida me õppima hakkame, on armastus. Armastus pole kaasasündinud omadus, nagu ka empaatia. Need on elu jooksul õpitavad oskused. Esimese armastuse kogemuse saame tänu emale või peamisele hooldajale, kes pakub jäägitut tähelepanu ja olemasolu, et kui beebi „hõikab“, tuleb keegi ja rahuldab kõik tema vajadused.

Beebieale on omane eitada välist reaalsust – on ainult tema ja tema soovid. Puuduvad normid, reeglid, objektisuhted, teisi ei mõisteta. Imik ei tea isegi seda, mida tähendab „ema on teises toas“. Tema jaoks ema kas on või ei ole ja see sõltub sellest, kas ema on vaateväljas või mitte, mistõttu arvatakse, et beebi kogeb esimesi leinatundeid juba siis, kui ema kohe ei tule. Kui beebi peab ema kauem ootama, võib ta kogeda surmahirmu, sest tema jaoks sõltub ellujäämine sellest, kas ema on või ei ole. Imik ei tea midagi ema väsimusest või vajadusest süüa sooja toitu kasvõi üks kord nädalas … Tema ülesanne on süüa, magada, kasvada ja nutmisega märku anda, et mõni vajadus peab saama täidetud nüüd ja kohe ning mitte sekunditki hiljem. Selline infantiilne armastus on beebieas täiesti normaalne ja omal kohal.