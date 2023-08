OTSEBLOGI | Ukraina teatas ametlikult Robotõne küla vabastamisest

Maljari sõnul jätkub edasitungimine Robotõnest kagu suunas. Ukraina kindralstaap ütles hommikuses teates, et viimase ööpäeva jooksul andis Venemaa riigi pihta üksteist raketilööki ja 48 õhulööki. Tsiviilelanike seas on taas hukkunuid. Toimus 34 lahingkokkupõrget. Venemaa rünnakud toimusid Ukraina teatel Lõmani lähistel Novohorivka ümbruses ning Marijinka ümbruses, Ukraina jätkab rünnakut Melitopoli suunal ehk Zaporižžja ja Donetski oblasti piiril.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles intervjuus. et toetab järgmisel aastal valimiste korraldamist, ent see nõuab miljardeid dollareid ja vaatlejate saatmist kaevikusse. Samuti ütles ta, et edu korral võivad Ukraina väed jääda peatuma Krimmi piirile, et saavutada oblasti vabastamine poliitilisel teel.