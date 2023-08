OTSEBLOGI | Ukraina on hakanud rääkima Krimmi küsimuse poliitilisest lahendusest

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles intervjuus. et toetab järgmisel aastal valimiste korraldamist, ent see nõuab miljardeid dollareid ja vaatlejate saatmist kaevikusse. Samuti ütles ta, et edu korral võivad Ukraina väed jääda peatuma Krimmi piirile, et saavutada oblasti vabastamine poliitilisel teel.