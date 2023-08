Zelenskõi lubas valimisi ja tunnistas, et Ukraina väed võivad jääda püsima Krimmi piirile

Ta lisas, et valimisõigus tuleb tagada ka 7 miljonil välismaal viibivale kodanikule. Edasilükkamist ta õigeks ei pea. „Ma ei tahaks fantaseerida, et oleme ilma valimisteta kolm, viis, seitse aastat,“ ütles Zelenskõi.

Intervjuus rääkis ta ka Krimmi vabastamisest, öeldes, et selle poliitiline „demilitariseerimine“ on parem kui sõjaline hõivamine. „Kui me jõuame Krimmi halduspiirile, usun, et on võimalik poliitiliste vahenditega jõuda Venemaa demilitariseerimiseni Krimmis,“ ütles Zelenskõi, kelle sõnul aitab see vähendada inimohvreid.