Ukraina parlamendi saadik Kallase skandaalist: peaministril võib olla edaspidi raskem seista läänes karmimate Vene sanktsioonide eest

„See (skandaal) on midagi, mis õnnestab meie kõigi pingutusi peatada Vene imperialism,“ lausus Goncharenko. Ta lisas, et see võitlus ei ole oluline mitte ainult Ukrainale, vaid ka Eestile, sest kõik saavad aru, et ka Balti riigid on võimaliku Vene ohu all. „Kõik, mis aitab Venemaad, on Eesti turvalisuse vastu.“