Putin käskis Wagneri võitlejatel Venemaale truudust vanduda

Pärast Prigožini surma allkirjastas Putin dekreedi, mille järgi on Wagnerlased ustavad Vene riigile. Akt jõustus reedel.

Reutersi sõnul on see, et Putin kehtestas Wagneri ja teiste eraõiguslike sõjaliste töövõtjate töötajatele kohustusliku vande, selge samm sääraste gruppide rangema riikliku kontrolli alla viimiseks.