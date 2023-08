Ukrainas põrkasid kokku kaks lennukit, kolm pilooti hukkus

Õhuvägi kinnitas, et Žõtomõri oblastis toimus eile õhtul lennuõnnetus sõjaväelennukitega.

„Anname kurbusega teada, et 25. augustil juhtus Žõtomõri oblastis kohutav lennuõnnetus, kui lahinguülesannete täitmisel põrkasid taevas kokku kahe lahingõppelennuki L-39 meeskonnad,“ märkis õhuvägi.

„Hukkunute hulgas on ka tuntud 40. taktikalise lennubrigaadi piloot kutsungiga „JUICE“ (Andrei Pilštšikov -toim). Avaldame kaastunnet hukkunute omastele. See on valus ja korvamatu kaotus meile kõigile,“ lisas õhuvägi.