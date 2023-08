VIDEO | Urmas Reinsalu: Kaja Kallas valetab! Pole ka eluliselt usutav, et ta abikaasa ärist midagi ei teadnud

Ta kinnitas, et opositsiooniliidrid on omavahel arutanud, et vajadusel tuleb Kallast umbusaldada. „Pall on peaministri käes,“ viitas ta, et Kallas peaks nüüd ise järgmised sammud astuma. Reinsalu arvates pole Kallas siiani olnud võimeline tegevusele moraalset hinnangut andma, samuti olla ta valetanud.

Reinsalu kirjeldas intervjuus, mis on põhilised etteheited Kallasele, samuti, kuidas tolle ütlused on vastuolulised. Kallas ise on öelnud, et ei teadnud abikaasa äritegevusest midagi. „Ei usu, see pole eluliselt usutav,“ märkis Reinsalu.

Kui Kallas ametis jätkab, on Reinsalu hinnangul reedetud nii eestimaalaste kui ukrainlaste pingutused. Tema meelest on see ka oht meie julgeolekule.

Kolmapäeval sai avalikuks, et Stark Logistics on Ukraina sõja ajal jätkanud tegevust, mis on seotud Venemaaga. Arvo Halliku firmale Novaria Consult kuulus 24,8% firmast Stark Logistics. Tolle klient on omakorda Metaprint, kes tegutseb siiani ka Venemaal. Stark Logistics aitab logistika ja vedudega.

Kallas kommenteeris eile Delfile opositsiooni plaani teda umbusaldada. „Umbusaldus on üks tööriistadest, mida opositsioon kasutada saab. Kui umbusaldusavaldus tuleb, siis loomulikult seisan riigikogu ees,“ ütles Kallas ja lisas, et ise ta tagasi astuda ei kavatse. „Ma ei plaani tagasi astuda, olen seisnud ja jätkuvalt seisan peaministrina Ukraina vabaduse ja Eesti eest.“

Kallas saatis kolmapäeval parteikaaslastele kirja, milles ütles, et varem teada olnud 350 000-eurone laen, mille ta andis abikaasa ettevõttele Novaria Consult, on tagasi makstud. „Avatuse huvides olgu ka mainitud, et lisaks olen juulis andnud Novaria Consultile veel 20 000 eurot laenu, mis on mõeldud investeerimiseks,“ lisas ta.