Kaja Kallase abikaasa on ühe osaühingu kaudu endiselt Stark Logisticsiga seotud

Stark Logisticsi 2022. aasta majandusaasta aruandes on kirjas: „Kuna Stark Logisticsi põhitegevuseks on maanteetranspordiga seonduv, asutati augustis 2021 ettevõtte omanike poolt osaühing Stark Warehousing ning sama aasta 30. detsembril sõlmiti leping kaubaladude tegevuse kui iseseisva majandusüksuse müügiks vastloodud ettevõttele. Lepinguga anti 1. jaanuaril 2022 üle kõik laomajandusega seotud varad, õigused, kohustused ning lepingud. Ühise brändi Stark Logistics alt pakutakse klientidele logistika täisteenust, mis hõlmab nii transporti kui laoteenuseid.“

Arvo Hallik on Novaria Consult OÜ ainuomanik. Tolle osaühingu osalus Stark Warehousing OÜ-s on 30%. Ühtlasi on Arvo Hallik Stark Warehousing OÜ juhatuse liige.